وزير الزراعة يرعى اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون

الوكيل الاخباري - رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، في قضاء زي بمحافظة البلقاء، الاحتفال باليوم الوطني لقطف ثمار الزيتون، والذي يأتي في الأول من تشرين الثاني من كل عام.



وقال الحنيفات خلال الاحتفال الذي حضره أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري وممثل منظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن نبيل عساف، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وعدد من نواب المحافظة ومدراء الدوائر، إن هذه الفعالية تأتي ترسيخاً لقيم التعاون والتكافل بين شرائح المجتمع الأردني للمشاركة في عملية قطف ثمار الزيتون وخاصة الطلبة؛ لغرس قيم الانتماء للأرض والزراعة لديهم، وتعزيز مفهوم العون للأهل والأسرة والمجتمع.

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