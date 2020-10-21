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وزير الزراعة يزور نقابة الأطباء البيطريين




الأربعاء، 21-10-2020 05:14 م

وزير الزراعة يزور نقابة الأطباء البيطريين

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 الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة محمد داودية خلال زيارته اليوم الأربعاء نقابة الأطباء البيطريين، مع نقيب واعضاء مجلس النقابة التحديات والهموم التي تواجه الاطباء البيطريين ودورهم الصحي والرقابي ومتابعة موضوع دخلاء المهنة وتنسيق الاجراءات والقوانين الداعمة لنهوض النقابة.
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وبعد الاستماع لعدد من المواضيع والنقاط من النقيب واعضاء المجلس، قال داوديه إن التشاركية ونقل الخبرات والتعاون الايجابي عناوين المرحلة القادمة التي ستخدم الأمن الصحي، ولاسيما أن هناك عددا كبيرا من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، ما يستدعي تكثيف سبل الرقابة وتعظيم دور الأطباء البيطريين في هذا الجانب لنحمي صحة الإنسان.

وثمن نقيب الاطباء البيطرين واعضاء النقابة الزيارة والاستجابة لمطالب النقابة، مؤكدين البعد التشاركي لخدمة القطاع الزراعي بشقه الحيواني وصولا إلى الأمن الصحي والغذائي.


 




 

 


 

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