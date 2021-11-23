وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الوكيل الاخباري - استقبل وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسن، حيث أثنى الوزير على الزيارة والاهتمام الذي يبديه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقطاع الزراعي والتنمية الريفية والمستدامة ومساهمات البرنامج في قضايا الأمن الغذائي الأردني.



وقام الوزير باستعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، بسبب التغير المناخي والتناقص المستمر في مصادر المياه والأمن الغذائي الأردني والتسويق الزراعي.

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