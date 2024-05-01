وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الدورة 37

الوكيل الاخباري-

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يشارك وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، في برنامج اجتماعات الجمعية العمومية الدورة الـ37 والدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".وغادر حنيفات برفقة نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والفلسطيني رزق سليمية إضافة إلى مدير عام أكساد نصرالدين العبيد ومدير مكتب أكساد في الأردن خلف الرقاد من الأردن إلى السعودية.وسيتم خلال الاجتماعات عقد اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.وكانت الدورة 36 للجمعية العمومية للمركز العربي قد ناقشت أكثر من (54) مذكرة أهمها تقرير المدير العام عن إنجازات المنظمة، ومذكرة حول متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في دورتها 34 و35، وتقرير تقدم العمل، ومذكرة حول عمل المركز العربي "أكساد" كبيت خبرة عربي متميز، وأقرت خطة عمل وموازنة المركز العربي للعامين 2023 و2024.