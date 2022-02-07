وزير الزراعة يصل إلى بغداد

الوكيل الإخباري - وصل وزير الزراعة، خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إلى بغداد، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي (36) للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الذي ينظمه العراق، وافتتحه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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ويشارك في المؤتمر، وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، ووكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عبدلله قاسم عبدلله، حيث ستعقد الدورة هذا العام، تحت عنوان "التعافي ومعاودة التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر اخضراراً وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".



ووفق وكالة الأنباء العراقية، يجمع المؤتمر وزراء الزراعة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء ولأكثر من ثلاثين دولة لمناقشة التحدّيات والأولويّات الإقليميّة المتعلّقة بتأمين الغذاء واستدامة التنمية الزراعيَّة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بما يضمن فعاليَّة تأثير المنظمة في المنطقة، ويساعد في تحديد أولويات عملها خلال السنوات المقبلة.