وزير الزراعة يفتتح مصنع تحضين الفطر في الطفيلة

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، في مدينة الطفيلة الصناعية، مصنع تحضين وزراعة الفطر وتعليبه، ووضع حجر الأساس لمصنع الوسط الزراعي لتجهيز المواد العضوية "الكمبوست" بتكلفة 255 ألف دينار.

اضافة اعلان



وقال الحنيفات إن إنشاء المصنعين يأتي في إطار برنامج تحفيز الصناعات الزراعية الغذائية الممولة من وزارة الزراعة من خلال دفع كلف الاستئجار لـ 5 سنوات وتسهيلات من مؤسسة الإقراض الزراعي تصل إلى نصف مليون دينار للمشروع الواحد بفوائد مخفضة .