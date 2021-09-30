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الخميس، 30-09-2021 01:45 م

وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد التمور الأردنية في الأغوار الوسطى

مزاعين


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة خالد الحنيفات الخميس، موسم حصاد التمور الأردنية في منطقة الكرامة في الأغوار الوسطى.

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وقال الحنيفات خلال الافتتاح، "إننا نحصد اليوم من على هذه الأرض المباركة وهي تحمل في طياتها دماء رجالات الكرامة الذين سطروا أروع أشكال البطولة لننعم اليوم بما نحن فيه من أمن واستقرار".


وأضاف أن "الوزارة قد حددت الثلاثين من أيلول/سبتمبر يوم حصاد التمور ليكون يوم نحتفل فيه بهذا المحصول الهام"، مشيرا إلى أن "الأردن يستحوذ على 14% من إنتاج تمر المجهول في العالم ويعد اليوم هذا القطاع رياديا جاذبا للاستثمار و يدعم توفير فرص العمل ورفع قيمة الصادرات الزراعية".


الحنيفات أشار إلى "الجهود التي بذلت لدعم هذا القطاع وحمايته من قبل الحكومة التي دعمت توسع القطاع ونهضته"، لافتا النظر إلى "الكثير من الإجراءات الداعمة مثل القروض الخاصة بقطاع التمور والتي تقدم دون فائدة وبرامج التدريب والتأهيل والتي استهدفت قطاع التمور من إنشاء المشروع وآليات الزراعة والوقاية وصولا لتعبئة والتدريج والتسويق".


وشرح أن "التمور تمثل مسار متقدم في ملف الأمن الغذائي، ونحن نضع التمور على سلم أولويات الوزارة".


وحضر الافتتاح السفير الإماراتي لدى المملكة أحمد البلوشي وعبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لتمر المجهول والمدير الإقليمي لمنظمة الفاو نبيل عساف ورئيس اتحاد مزارعي الأردن ونقيب المهندسين الزراعيين.


وثمن الحنيفات، الدعم الإماراتي لهذا القطاع من خلال معرض التمور الاردنية والتفاهم حول إنشاء عدد من المشاريع الداعمة للقطاع.


 




 

 


 

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