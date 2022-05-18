وزير الزراعة يفتتح ورشة عن تمكين الشباب والتغيير المناخي

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل إقليمية عن "تمكين الشباب في ظل ظروف التغير المناخي" التي ضمنها المركز الوطني للبحوث الزراعية، ضمن مشروع المهارات الخضراء للتنمية المستدامة والممول من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط.



وأكد الحنيفات، اعتزازه بالمركز الوطني للبحوث الزراعية، الذراع العلمي لوزارة الزراعة، الساعي دوماً لتوظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة القطاع الزراعي، من خلال التشبيك مع الشركاء المحليين والدوليين ما سينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي وتمكين الشباب.

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