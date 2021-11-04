وزير الزراعة يقرر اغلاق سوق بيع المواشي في سحاب

الوكيل الاخباري - اكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان الوزارة رصدت احدى بسطات بيع العجول القريبة من سوق بيع المواشي في العاصمة وخلال الكشف الدوري تبين وجود وهن وضعف في العجول يدل على وجود حالة مرضية وقد عملت كوادر الوزارة وبالتنسيق مع الحاكم الاداري اخذ العينات وعزل باقي القطيع وتبين بعد ذلك وجود مرض الحمى القلاعية في بعض العجول وقد قرر وزير الزراعة وبشكل مباشر اغلاق سوق بيع المواشي في سحاب كونه قريب من موقع الاصابة واطلاق عمل فرق التقصي الوبائي لمسافة ٥ كيلو في محيط الموقع.



واضاف المجالي ان مرض الحمى القلاعية لا يتداخل مع الانسان ولا يؤثر على البشر ولا ينتقل للانسان بشكل نهائي ويؤثر فقط على الحيوانات في تقليل كميات الحليب وزيادة النفوق لدى الحيوانات وبين ان كوادر الوزارة المختصة ستعمل على تحصين القطعان القريبة باللقاح المخصص للحمى وانه لا تخوف من هذا المرض ولدينا كافة التجهيزات للتعامل معه وحصره في بؤرة الاصابة .



واكد المجالي ان الاصابة في عدد قليل من العجول المستوردة والعمل جاري لمتابعة كافة المعلومات حول هذا المرض.

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