وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

الوكيل الإخباري - قام وزير الزراعة خالد حنيفات، صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية على عدد من المواقع في محافظة جرش، رافقه محافظ جرش نايف الحجايا ومدير الزراعة في المحافظة فايز الخوالدة.

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وخلال الجولة زار حنيفات مزرعة حجازي للمواشي والدواجن، حيث استمع إلى مطالب عدد من المزارعين الذين اجتمع بهم.



وتحدثت رئيسة قسم الثروة الحيوانية غدير مسعود حول أعداد المزارع في محافظة جرش، وكيفية تقديم الخدمات إلى هذه المزارع. واطلع الحنيفات على الأشتال الموجودة والأشجار المثمرة والحرجية في مشتل فيصل خلال تفقده له، مستمعا من مدير المشتل المهندس بهجت سوالمة حول أهم ما ينتجه المشتل، وعلى كيفية توزيع الأشجار على المزارعين بالمحافظة.



كما زار معمل ألبان مرسال، التابع لجمعية مرسال الخيرية، حيث استمع من رئيسة الجمعية عائدة أبو جبل، حول تأسيس المعمل، وما يقدمه من غذاء صحي آمن، وتشغيل الأيدي العاملة في المحافظة.

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