وزير الزراعة يكشف لـ الوكيل أسباب أسعار ارتفاع الأضاحي هذا العام عن العام الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن ارتفاع أسعار المواشي مرتفع عالمياً وليس محلياً فقط.

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وقال الحنيفات لـ الوكيل الإخباري إن أسعار الأضاحي هذا العام زادت بنسبة 5% عن العام الماضي فقط، وذلك لأسباب عديدة منها ارتفاع أسعار بلد المنشأ، إضافة إلى كلف الشحن بالنسبة للمستورد.

وحول المحلي البلدي فقد أكد الحنيفات أن كلف الإنتاج ارتفعت، خصوصا مع انخفاض المنسوب المطري، ما انعكس على أسعارها ايضا.

وأشار إلى أن العديد من الدول المصدرة أيضا تشكو من ارتفاع أسعار المواشي لديها، خصوصا رومانيا؛ بعد زيادة الطلب على صادراتها.