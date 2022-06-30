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الخميس، 30-06-2022 08:26 م

وزير الزراعة يلتقي السفير الاسترالي

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الوكيل الاخباري - استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه صباح اليوم الخميس، السفير الاسترالي برنارد لينش حيث أكد الحنيفات على اهمية العلاقات مع استراليا والمشاريع التي تقوم بها ودعمها المستمر للمملكة. 

وأشار الوزير الى ان المشاريع الخضراء تشكل اولوية للأردن حيث ان بنية الاردن قد تأثرت بالتغير المناخي و عانت المملكة من الجفاف خلال العامين السابقين و ان هذه المشاريع ستساعد في انشاء المراعي وتطورها .

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