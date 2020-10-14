وزير الزراعة يلتقي متضرري حرائق الكورة

الوكيل الاخباري -

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التقى وزير الزراعة محمد داودية اليوم الأربعاء، وفدا من مزارعي لواء الكورة المتضررين من الحرائق الأخيرة، واستمع إلى مطالبهم المتمثلة بالطرق الزراعية نظرا لوعورة مناطقهم، وخطوط النار لتسهيل وصول كوادر الإطفاء إلى الحرائق.وأوضح الوفد أن أهم الأسباب التي فاقمت الحرائق هي وعورة الأرض؛ ما يؤخر محاصرة الحريق، وامتداده إلى الألوية المجاورة، مطالبين بتعويضهم جراء هذه الحرائق.وأوعز داودية بتشكيل لجنة من مديري الإقراض الزراعي وزراعة الكورة وصندوق المخاطر لحصر الأضرار الناتجة عن الحريق وبحثها في مجلس الوزراء.ووضع وزير الزراعة وزير الأشغال العامة بصورة الحدث وواقع الطرق الزراعية في تلك المناطق، إضافة إلى دراسة خطوط النار وآليات الوصول إلى الحرائق. وكلف داودية مدير الإقراض الزراعي بدراسة وضع المتضررين من المقترضين.