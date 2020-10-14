الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول سحب دواء خاص بمرضى السكري في الاردن

تسجيل 32 وفاة و 2423 اصابة كورونا بالاردن اليوم

تسجيل اصابات كورونا داخل مبنى وزارة التربية والتعليم

منح دراسية للاردنيين في الامارات

وزير الزراعة يلتقي متضرري حرائق الكورة

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تمديد عزل بلدة مرصع إلى صباح الأحد المقبل

العراق يسجل 51 وفاة و3857 اصابة بفيروس كورونا

تونس : 2234 إصابة بفيروس بكورونا

اعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية للعام الجامعي الحالي




الأربعاء، 14-10-2020 05:42 م

وزير الزراعة يلتقي متضرري حرائق الكورة

1602686470984


 الوكيل الاخباري - التقى وزير الزراعة محمد داودية اليوم الأربعاء، وفدا من مزارعي لواء الكورة المتضررين من الحرائق الأخيرة، واستمع إلى مطالبهم المتمثلة بالطرق الزراعية نظرا لوعورة مناطقهم، وخطوط النار لتسهيل وصول كوادر الإطفاء إلى الحرائق.
اضافة اعلان

وأوضح الوفد أن أهم الأسباب التي فاقمت الحرائق هي وعورة الأرض؛ ما يؤخر محاصرة الحريق، وامتداده إلى الألوية المجاورة، مطالبين بتعويضهم جراء هذه الحرائق.

وأوعز داودية بتشكيل لجنة من مديري الإقراض الزراعي وزراعة الكورة وصندوق المخاطر لحصر الأضرار الناتجة عن الحريق وبحثها في مجلس الوزراء.

ووضع وزير الزراعة وزير الأشغال العامة بصورة الحدث وواقع الطرق الزراعية في تلك المناطق، إضافة إلى دراسة خطوط النار وآليات الوصول إلى الحرائق.  وكلف داودية مدير الإقراض الزراعي بدراسة وضع المتضررين من المقترضين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مرض-السكري-696x435

توضيح حول سحب دواء خاص بمرضى السكري في الاردن

1020201416442912540336

تسجيل 32 وفاة و 2423 اصابة كورونا بالاردن اليوم

وزارة التربية والتعليم

تسجيل اصابات كورونا داخل مبنى وزارة التربية والتعليم

fffff

منح دراسية للاردنيين في الامارات

1020205143247655909159

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

10202051920691411389

تمديد عزل بلدة مرصع إلى صباح الأحد المقبل

أخبار متعلقة
5f41605ff20d0

أول مؤتمر لوزيري الصحة والإعلام

main_image5f854ff4e9142

القطامين يوجه سؤالاً قوياً لرئيس الوزراء والخصاونة يرد - فيديو

VsUqXtejmMs4Hny79Gzytb9tMzAHD2cqsZi3Lq3M

إخماد حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية في محافظة البلقاء

10202011102959214455855

الحكومة تنفي اتخاذ قرار بحظر التجوّل الشامل لمدّة 30 يوماً

6

رسالة وداع مؤثرة من امجد العضايلة

10202011202338909314961

أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة