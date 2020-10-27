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الثلاثاء، 27-10-2020 07:14 م

وزير الزراعة يلتقي ممثل الفاو

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الوكيل الاخباري - اطلع وزير الزراعة محمد داودية، وممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نبيل عساف، اليوم الثلاثاء، على تقدم العمل في المشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الوزارة.
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ودعا داودية إلى التركيز على مساعدة صغار المزارعين في اكتساب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وتطوير وإكساب الشباب المهارات المهنية والفنية لتعزيز التنافسية والنهوض بقدراتهم على إدارة المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني في ظل زيادة الطلب على الغذاء وتقلب أسعاره وكمياته.

من جهة أخرى، التقى وزير الزراعة اليوم وفدا يمثل مربي الأغنام في مناطق المملكة، واستمع إلى مطالبهم بوقف استيفاء الرسوم على صادرات الأغنام ما يساعد على تقليل الكلف وزيادة الصادرات، وزيادة كمية النخالة التي تباع متلازمة مع كميات الشعير التي يشترونها من خلال وزارة الصناعة والتجارة.

كما طالب الوفد بزياد كميات الشعير المستورد من دول الجوار لخفض كلف الإنتاج وتأمين الأعلاف في المواقع المختلفة، وتأمين اللقاحات البيطرية في بعض المراكز الزراعية. وأوعز الوزير للفنيين في الوزارة بدراسة كافة الطلبات وتذليل الصعوبات التي تواجه صادرات الأغنام.

 




 

 


 

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