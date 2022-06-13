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الإثنين، 13-06-2022 07:35 م

وزير الزراعة يلتقي نقابة تجار المواد الغذائية

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، اليوم الاثنين، مواضيع تتعلق بتوفير المواد الغذائية من لحوم ودواجن وأغذية بالسعر والجودة المناسبة للمستهلك.

وأكد الحنيفات، ضرورة العمل على توفير مخزون غذائي مناسب، ومتابعة إجراءات استيراد الأغذية لإزالة أية عوائق تواجهها لا سيما الأغذية التي لا تزاحم المنتج المحلي، لتوفير منتجات للمستهلك بالجودة المطلوبة خاصة في ظل أزمة الغذاء التي تعصف بالعالم والمنطقة.

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