وزير الزراعة يوجه بإعداد خطة زمنية للنهوض بإنتاج البذور

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونقيب نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية وممثلين عن شركات الإنتاج المحلي للبذور مصفوفة تطوير قطاع الإنتاج المحلي للبذور التي تم إعدادها بتشاركية.



وبين الحنيفات أن المصفوفة تضمنت أهدافا مجدولة زمنيا للنهوض بالقطاع مثل البدء بإصدار شهادات تفتيش حقلي خلال نهاية شهر1، وأخرى للصحة النباتية الإلكترونية خلال شهر 4 من العام القادم 2022، موجها إلى اختصار الفترة الزمنية لمنح شهادة (ISTA) بحيث يتم البدء بإصدارها خلال شهر 6 من العام القادم 2022.



ووفق بيان للوزارة الأربعاء، وجه إلى البدء في إعداد خطة زمنية للنهوض بقطاع الإنتاج المحلي للبذور، ليكون بمصاف نظيره في الدول المتقدمة.

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