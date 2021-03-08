وزير الزراعة يوعز بدارسة المشاريع الاستثمارية المتعثرة

الوكيل الإخباري - أوعز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بدراسة جميع المشاريع الاستثمارية المتعثرة بسبب الإجراءات والتعليمات الناظمة وايجاد السبل الممكنة قانونيا للحيلولة دون توقفها .

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وأكد الحنيفات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ضرورة اعداد الحلول والتسويات التي تضمن عدم تعطيل الاستثمار في القطاع الزراعي وتطوير سبل التعاون مع المستثمرين وتذليل التحديات وتسهيل الاجراءات الخاصة بدعم الاستثمار لما للاستثمار من دور كبير في نهضة القطاع الزراعي واثره على البطالة والفقر وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي من خلال الصناعات الغذائية الزراعية المختلفة .



ووجه الحنيفات المديريات التابعة للوزارة متابعة المشاريع المتعثرة المحلية والاستثمارية وتسهيل سبل استمرارية العمل لديها.

المصدر : بترا

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