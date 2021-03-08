الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق مصنع معسل في عمان

استمرار المظاهرات في لبنان

ارتفاع خطير بعدد اصابات كورونا ومواطنون لـ برنامج الوكيل : الوضع مقلق

أسعار الذهب الثلاثاء 9/3/2021

عبيدات : تقييم نهائي للوضع الوبائي يتبعه قرار بالحظر الشامل لعدة أيام

فلسطين النيابية تبحث مطالب موظفي أونروا

بيان هام من الخارجية الأميركية حول تأشيرات السفر

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

السير : ندعو للالتزام بالشواخص المرورية

الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

الإثنين، 08-03-2021 08:13 م

تطوير سبل التعاون مع المستثمرين

وزير الزراعة يوعز بدراسة المشاريع الاستثمارية المتعثرة

32021315150570416867
وزارة الزراعة


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بدراسة جميع المشاريع الاستثمارية المتعثرة بسبب الإجراءات والتعليمات الناظمة وايجاد السبل الممكنة قانونيا للحيلولة دون توقفها .

اضافة اعلان

وأكد الحنيفات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ضرورة اعداد الحلول والتسويات التي تضمن عدم تعطيل الاستثمار في القطاع الزراعي وتطوير سبل التعاون مع المستثمرين وتذليل التحديات وتسهيل الاجراءات الخاصة بدعم الاستثمار لما للاستثمار من دور كبير في نهضة القطاع الزراعي واثره على البطالة والفقر وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي من خلال الصناعات الغذائية الزراعية المختلفة .


ووجه الحنيفات المديريات التابعة للوزارة متابعة المشاريع المتعثرة المحلية والاستثمارية وتسهيل سبل استمرارية العمل لديها.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الغذاء والدواء

إغلاق مصنع معسل في عمان

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

عبيدات : تقييم نهائي للوضع الوبائي يتبعه قرار بالحظر الشامل لعدة أيام

32021515547796913843

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

قف

السير : ندعو للالتزام بالشواخص المرورية

لقاح

الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

imgid488725

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظتي اربد والمفرق غداً