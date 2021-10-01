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الجمعة، 01-10-2021 10:39 ص

وزير السياحة : إجراءات لاستقطاب السياح للأردن

وزير السياحة


الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إن الجناح الاردني في معرض "اكسبو دبي" هو فرصة لإبراز المعالم السياحية والمنتج السياحي الأردني للضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم، كما أنها فرصة لإظهار ما تم تحقيقه من تقدم القطاع السياحي في السنوات السابقة.

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واضاف الفايز  في تصريحات صحفية " نعمل جاهدين ليكون هناك استقطاباً سياحياً للاردن من خلال ابراز المناطق السياحية والاثرية بالمملكة والترويج للمنتج السياحي في الجناح الاردني في معرض "اكسبو دبي". 


 واعرب الفايز، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة، لإتاحة الفرصة للأردن والدول العربية الأخرى لإظهار إمكانياتها في المجالات كافة.


وانطلق معرض إكسبو 2020، في دبي اليوم الجمعة، بمشاركة 192 دولة من حول العالم، بينها الأردن، ليكون الحدث التجاري الأكبر منذ تفشي الوباء، والأول من نوعه الذي تستضيفه مدينة عربية، حيث يستهدف المعرض جذب 25 مليون زائرا خلال فترة انعقاده التي تنتهي نهاية آذار 2022.

 




 

 


 

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