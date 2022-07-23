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السبت، 23-07-2022 03:57 م

وزير السياحة: الطقس بالأردن يعتبر ميزة جاذبة

السياجة-العلاجية-في-الأردن


الوكيل الإخباري - أكد وزير السياحة نايف الفايز، في كلمة له خلال القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية، اليوم السبت، أن الأردن يمتلك فرص كبيرة في السياحة العلاجية والاستشفائية، بما يتمتع به من أماكن علاج طبيعي بالمياه الحارة الغنية بالمعادن، وطقس معتدل ومناظر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى وجود العديد من المستشفيات المتميزة وأطباء بارعين أكسبوا الأردن مكانة معروفة في جميع أنحاء العالم.

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وقال الفايز في افتتاح أعمال القمة، أن الطقس في الأردن يعتبر ميزة جاذبة، ما يشجع على جذب الاستثمارات واستقطاب السياحة الاستشفائية في مناطق البحر الميت وحمامات ماعين وحمامات عفرا ووادي رم والحمة الأردنية، والعلاج الاستشفائي في الهواء النقي في مناطق عديدة بالمملكة.


 




 

 


 

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