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الخميس، 24-11-2022 01:53 م

وزير السياحة الفلسطينية والسفير البدور يبحثان التعاون السياحي

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الوكيل الإخباري - بحثت وزير السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، مع سفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور، آفاق التعاون في المجال السياحي.

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وأكدت معايعة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة ببيت لحم اليوم الخميس، أهمية العلاقات الفلسطينية الأردنية التي تترجم من خلال الدور المحوري للأردن في دعم فلسطين بجميع المحافل الدولية.


وأشارت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لزيادة أعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين من معبر الكرامة، من خلال برامج سياحية مشتركة، مشددة على ضرورة التحضير لاتفاقيات في مجال السياحة والحفاظ على التراث الثقافي، وبناء برامج سياحية مشتركة ومميزة.


من جانبه، أكد السفير البدور جاهزية الأردن لرفع مستوى التعاون في المجال السياحي وتصميم برامج سياحية مشتركة بين البلدين.


 




 

 


 

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