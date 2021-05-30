وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة نايف الفايز، إن القطاع السياحي عاد للعمل منذ فترة واليوم عادت بعض الانشطة التي كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.

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وأكد الفايز، اليوم الأحد، خلال تصريحات صحفية ، أن عودة تقديم خدمة الأراجيل في المنشآت السياحية سيكون مطلع الشهر المقبل، مبينا أن الضوابط التي أقرتها الحكومة تأتي لكي لا يقع أي ضرر من شأنه زيادة أعداد الإصابات.



وأضاف أنه لا توجد إجراءات تعجيزية لعودة فتح بعض القطاعات، والحكومة وضعت الشروط بهدف الحماية وزيادة الأمان الخاص بالحالة الوبائية في المملكة، مشيرا إلى أن الهدف من شرط تلقي المطعوم لغايات فتح بعض المنشآت هو التسريع قدر الإمكان من عودة فتح القطاعات بسعة تشغيلية كاملة.



ونوه إلى أن صاحب المنشأة ملزم بموجب قوانين الدفاع في تطبيق البروتوكول المقر من قبل الحكومة، والإجراءات التي أقرتها الحكومة ستساعد في العودة الكاملة لجميع القطاعات في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.