وزير السياحة: تلفريك عجلون سيكون جاهزا منتصف عام 2022

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الخميس، إن "تلفريك عجلون، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه 15%، سيكون جاهزا منتصف عام 2022".

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جاء ذلك خلال جولة أجراها الوزير في محافظة عجلون، وافتتاحه مركز زوار عجلون، موضحا أن "الحكومة تسعى إلى تطوير المرافق السياحية لزيادة جودة الخدمة المقدمة للسائح".



وأضاف أنه "جرى تجديد مركز زوار عجلون، ليليق بضيوف الأردن والأردنيين، حيث نحاول دائما تحسين نوعية السياحة لإطالة زيارة الضيف".



"المؤشرات السياحة الأجنبية جيدة وإيجابية بشرط المحافظة على نوعية السياحية، وواجب علينا جميعا تلقي مطعوم كورونا لتعافي جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة"، بحسب الفايز.



ودعا الوزير العاملين في القطاع السياحي وأهالي المناطق السياحية إلى الحصول على المطعوم للحرص على المحافظة واستدامة القطاع السياحي.

