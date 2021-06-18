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الجمعة، 18-06-2021 10:42 م

وزير السياحة: توقع عودة السياحة الخارجية بعد شهر أيلول

نايف
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز إن النظرة تختلف هذا العام لبرنامج "أردننا جنة"، حيث يدار من قبل مكاتب السياحة وليس كالعام الماضي بين الوزارة والمكاتب السياحية.

وأضاف الجمعة، في مقابلة تلفزيونية ، أنه لم يكن هناك اقبال على زيارة البترا خلال الأسبوع الأول من البرنامج، وتم الاتفاق على ربط وادي رم والعقبة مع البترا.

وبين أن 5 آلاف شخص شارك في البرنامج بأسبوعه الأول، والبداية حتى الآن مبشرة.

ولفت إلى أن المواطن يتحمل 50% من البرنامج، والباقي تقوم الحكومة بتغطيته.

وتوقع الفايز، عودة السياحة الخارجية بعد شهر أيلول، فيما ستعود السياحة الخارجية إلى أرقام مقاربة من العام 2019 العام المقبل، فيما ستتجاوز السياحة في عام 2023 أرقام 2019.

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