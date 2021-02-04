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الخميس، 04-02-2021 12:18 م

وفق ضوابط صحية

وزير السياحة : ننتظر توصيات بشأن تقديم الأرجيلة

ار
أرجيلة


الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن هنالك خطة عمل قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة، عبر فتح القطاعات تدريجياً وفق الحالة الوبائية، والتي بدأت منذ بداية العام الجاري.

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وأضاف الفايز خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، أن أولى القرارات التي تتمثل بتقليص ساعات الحظر اليومي، بالاضافة الى الغاء حظر الجمعة، كان لها انعكاسات هامة على المنشآت السياحية .


وبين أن الفتح التدريجي للقطاعات لا بد أن يترافق مع ضوابط صحية متوافق عليها بين وزارة الصحة ووزارة السياحة، مؤكدا أن القرار يعتمد بالدرجة الأولى على الحالة الوبائية خلال الفترة القادمة.


وتحدّث الفايز عن “الأرجيلة”، وقال " إن هنالك تخوفا كبيرا من السماح بالأرجيلة في المنشآت السياحية والمقاهي، والتي تزيد الوضع الوبائي سوءاً ".


ولفت أن هنالك إمكانية للسماح بعودة الأراجيل الى المقاهي ضمن شروط وضوابط معينة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توصيات منتظرة من لجنة الأوبئة ووزارة الصحة بهذا الشأن.

 

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