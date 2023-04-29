وزير السياحة والآثار يتفقد في زيارة ميدانية موقع جرش الأثري

الوكيل الاخباري - تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال جولة ميدانية، اليوم السبت، والتي تأتي استمراراً لنهج الزيارات الميدانية للإطلاع على واقع حال المواقع السياحية والأثرية، موقع جرش الأثري، حيث اطلع على واقع الخدمات المُقدمة، والمرافق الخدماتية بالموقع.



وزار الوزير القيسي خلال الجولة التفقدية التي رافقه بها محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ورئيس بلدية جرش احمد العتوم، مركز زوار جرش، ومتحف جرش الأثري، ووسط مدينة جرش، ومنطقة الحمامات الشرقية، والسوق القديم.



واطلع الوزير القيسي، خلال لقائه المحافظ أبو قاعود ورئيس البلدية العتوم، على خطة تطوير السياحة في محافظة جرش، مؤكداً ضرورة متابعة سير العمل في هذه الخطة.

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