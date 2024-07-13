وزير السياحة والآثار يتفقد قصر شبيب وتل السخنة الأثري

الوكيل الإخباري - زار وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، محافظة الزرقاء، حيث استهل زيارته التي رافقه بها المدير العام لدائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، إلى قصر شبيب.

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واستمع القيسي إلى إيجاز حول تاريخ القصر وجهود الدائرة في المحافظة عليه وخطط الوزارة في تحويل القصر إلى منتج سياحي ومتنفس للمجتمع المحلي والزوار على حد سواء.



وبحسب بيان للوزارة، جرى إنشاء مسرح في الباحة المجاورة للقصر ومرافق لخدمة الجمهور، حيث أوعز القيسي بالعمل على إعادة إحياء مهرجان شبيب بعد الانتهاء من أعمال التطوير والافتتاح الرسمي للموقع.



وزار القيسي تل السخنة الأثري والذي تقوم دائرة الآثار العامة وبالتعاون مع كلية الآثار بالجامعة الأردنية بالتنقيب فيه لإزالة غبار الزمن عن الحقب البرونزية والحديدية والرومانية المتعاقبة عليهم.



واستمع القيسي إلى الجهود التي يقوم بها الفريق الأردني ولشرح مفصل عن الموقع وعن معاصر الزيتون والعنب الرومانية التي جرى اكتشافها أخيرا، موعزاً بضرورة دراسة إعادة تأهيل معصرة الزيتون ليصار إلى استخدامها لعمليات عصر تحاكي الزمن القديم لتعطي الموقع فرادة قل نظيرها.



وتبادل القيسي الحديث مع بعض طلاب الجامعة الأردنية المتدربين في هذا المشروع، مستمعاً إلى شرح منهم حول مهامهم في الموقع ومدى الجهد الذي يقومون به وبإشراف وتمويل أردني كامل.



ويعود بناء قصر شبيب إلى القرن الثالث الميلادي، وشيّد حصنا للروم ومن ثم للدولة الإسلامية لحماية قوافل حجاج الشام.