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الجمعة، 21-06-2024 05:27 م

وزير السياحة والآثار يتفقد قلعة الكرك

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الوكيل الإخباري- أطلع وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال جولة تفقدية، اليوم الجمعة، إلى قلعة الكرك على استعدادات الكوادر السياحية في الموقع والخدمات المقدمة للزوار.

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وتفقد القيسي مشروع ترميم برج الحمأة المملوكي في القلعة والجهود المبذولة من كوادر دائرة الآثار العامة في إنجاز هذا المشروع، حيث استمع القيسي خلال جولته إلى ملاحظات شركاء الوزارة من المجتمع المحلي.

 

وتخللت الجولة زيارة إلى متحف الكرك الذي تم الانتهاء من تأهيله ليصبح معلماً ومركزاً ثقافياً للمدينة والأردن على مستوى عالمي، وتحديثه بكوادر وطنية تابعة لدائرة الآثار العامة. حيث سيعلن عن موعد افتتاحه في القريب العاجل، ضمن إنجازات الوزارة المتزامنة واحتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتقلد جلالة الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية.


يشار إلى أن قلعة الكرك أو قلعة صلاح الدين، قلعة مؤابية استخدمها الأنباط والرومان والبيزنطيون ومن بعدهم الصليبيون حتى جاء صلاح الدين فحررها واستخدمها منطلقاً لتحرير الأرض والإنسان. فعاشت القلعة والكرك حاضنتها أزهى عهودها، وتمثل القلعة التي ما زالت تتربع على جبال الكرك معلماً جاذباً سياحياً وثقافياً للزوار الأردنيين والأجانب.





 




 

 


 

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