الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الإسترليني يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو

الملك يعزي ملك المغرب بوفاة والدته في اتصال هاتفي

توجيه هذه التهم لشخص قام بتصوير ونشر فيديو حادث الدهس في شارع الأردن

ولي العهد يعزي رئيس هيئة الأركان المشتركة

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية

الحكومة : نسبة مقاعد مجلس النواب الحزبية ستزيد

مؤتمر صحفي للإعلان عن قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني غداً

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في نيويورك

بين 400 قط .. شاهد ملكة جمال القطط في العراق 2024

الحكومة : لا نتدخل في الانتخابات

الثلاثاء، 02-07-2024 08:16 م

وزير السياحة والآثار يتفقد مواقع أثرية في العقبة

1719932432988


الوكيل الإخباري - تفقد وزير السياحة والآثار مكرم مصطفى القيسي، اليوم الثلاثاء، مواقع أثرية في العقبة.

اضافة اعلان


واستهل القيسي ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، يرافقهما الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، زيارتهم إلى مدينة أيلة الإسلامية والتي يعود تأسيسها إلى عام 650 ميلادي على يد الخليفة عثمان بن عفان، حيث تعتبر أول مدينة إسلامية أنشئت خارج الجزيرة العربية.


وشهدت مدينة أيلة ازدهارا يتماهى مع تطور وتوسع الدولة الإسلامية حتى وقوعها في يد بولدوين الأول أثناء الحملات الصليبية عام 1116 ميلادي، حيث بنيت على شكل المدن الإسلامية القديمة المحصنة، والتي لديها أربعة أبواب ومسجد ومساكن تتماشى مع الكثير من المدن الإسلامية الأولى والتي نراها في الفسطاط والكوفة والبصرة.


وتقوم دائرة الآثار العامة بمشروع التنقيب وصيانة وتأهيل الموقع وترميمه وتسييجه، ليصار إلى تحويله إلى معلم أثري تاريخي يعطي العقبة تنوعا ثقافيا.

 

وتضيف هذه المواقع، إضافة إلى متحف العقبة الذي سيتم افتتاحه قريبا وقلعة العقبة التاريخية وبيت الشريف الحسين بن علي، لمدينة العقبة بعدا ثقافيا وتنوعا للمشهد العقباوي السياحي المتميز.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
34485672_2069312703291354_3694588575199789056_n

بلدية جرش توقع اتفاقية تطوير خدمات مجمع انطلاق القيروان

2222-2

الملك يعزي ملك المغرب بوفاة والدته في اتصال هاتفي

449694656_483627620972892_2949262776703946043_n

ندوة في الطفيلة حول تحديات قطاع المشاريع الصغيرة

WhatsApp Image 2024-07-02 at 7.01.53 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي واللواما والداوود والفاعوري والخريسات

1719934088102

ورشة عمل في البقعة تناقش تحديات القطاع الزراعي

0L5A0275

"الطاقة" تستعرض مشاريعها المنجزة وقيد الإنجاز في البادية الجنوبية

أخبار متعلقة
1719163543798

وزير السياحة يتفقد متحف المشير حابس المجالي

احسان شردم

قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله

image (7)

ولي العهد لنشامى المنتخب: شكرا لكم بحجم ما أسعدتمونا

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية_2

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحصل على الجائزة الذهبية لزيت الزيتون في دبي

1717599670064

بحث التعاون بين العقبة الاقتصادية وجمعية الفنادق الأردنية

820223193454749604617

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية