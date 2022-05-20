وزير السياحة والآثار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي

الوكيل الإخباري - التقى وزير السياحة والآثار نايف الفايز، في مقر الوزارة، الخميس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن علي عباس والوفد المرافق.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة الجمعة فإن الفايز استعرض للبعثة التي تزور المملكة حالياً، الأرقام التي حققها القطاع السياحي خلال الثلث الأول من عام 2022، والتي وصلت إلى مستويات جيدة بحسب الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025.



وناقشت بعثة الصندوق الخطوات والإجراءات التي تستعين بها الوزارة في مواجهة المخاطر التي تحيط بتنفيذ الخطط الاستراتيجية، كظهور وجهات سياحية منافسة وضعف مستوى الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة والعالم.



وفي معرض إجابته عن استفسار حول الإجراءات المتخذة للمحافظة على مستويات العمالة في القطاع السياحي وخطوات تنظيمها، أوضح الفايز أن البرامج التي أطلقتها الحكومة لدعم العمالة مثل استدامة، كان لها أثر كبير في الحفاظ على العمالة وتنظيمها خلال جائحة كورونا.



وأكد الوزير الفايز، أن العمل جارٍ باستمرار على مراجعة التشريعات لتصويب أية فجوات تعيق تنظيم العمالة وصولاً لتنظيمها.



من جهته، أبدى رئيس البعثة علي عباس إعجابه بقدرات الحكومة الأردنية في الاستجابة للازمة التي تسببت بها جائحة كورونا وآثارها، مشيداً بقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات التي برزت خلال الجائحة.



وفي نهاية اللقاء أكدت البعثة استعدادها لدعم الأردن والحكومة بكافة السبل لتطوير السياحة في المملكة، وتنفيذ الخطط الموضوعة.