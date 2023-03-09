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الخميس، 09-03-2023 12:02 م

وزير السياحة والآثار يلتقي عدداً من نظرائه العرب على هامش معرض برلين

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الوكيل الإخباري- التقى وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، أمس الأربعاء، على هامش معرض برلين الدولي للسياحة والسفر، وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى.

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وناقش القيسي ونظيره المصري، بحضور السفير الأردني في ألمانيا، يوسف البطاينة ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور، عبدالرزاق عربيات، البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي وتسهيل حركة المرور بين البلدين الشقيقين والترويج السياحي المشترك بينهما.


وقدم دعوة إلى الوزير المصري وعدد من وكلاء السياحة والسفر المهتمين بالشأن السياحي لزيارة الأردن.


وأكد الجانبان تعاونهما وتنسيقهما المشترك بملفات البلدين في اليونسكو، خاصة في مجالات تسجيل المواقع على قائمة التراث العالمي.


وبحث القيسي مع وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عبدالله بن طوق، العديد من المواضيع المتعلقة بالسياحة، أبرزها تسويق البلدين كوجهة مشتركة في الأسواق العالمية، خاصة الصين واليابان وكوريا وأستراليا وأمريكا اللاتينية.


وبين أن الأردن يتمتع بخبرة كبيرة جدا في التنقيب عن الآثار والترميم وصيانة المواقع الأثرية وإدارتها، لافتا إلى أنه سيجري توقيع اتفاقية بين الأردن والإمارات لتبادل الخبرات في المجالات التدريبية والإحصائيات.


وعلى صعيد متصل، بحث الوزير مع وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، سبل تعزيز التعاون بالمجال السياحي.


كما بحث الوزير القيسي، مع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال السياحي، وتعزيز الاستثمارات القطرية في المشاريع السياحية بالأردن.

 




 

 


 

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