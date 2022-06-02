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وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

الخميس، 02-06-2022 07:43 م

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

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الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز، وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، اليوم الخميس، بحضور السفير السعودي بعمان نايف السديري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية وزيادة حركة الطيران والرحلات، مؤكدين عمق العلاقات الاخوية التي تجمع المملكتين الأردنية والسعودية في مختلف المجالات.

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