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الأحد، 07-07-2024 12:54 م

وزير السياحة وسفراء يزورون البترا

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الوكيل الاخباري-  زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية التي تعتبر من الأسواق الرئيسية للسياحة إلى الأردن، ومدير منظمة عجائب الدنيا السبع الجديدة جون بول دي لا فنوتي، مدينة البترا الأثرية، اليوم الاحد، بدعوة من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

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واستقبل الوفد رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات يرافقه مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني وعدد من المدراء المعنيين في السلطة.


وقال البريزات في بيان، إن السلطة وجهت الدعوة للسفراء بهدف إطلاعهم على ما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية مميزة بالإضافة إلى العوامل الأمنية التي تسمح بزيارة البترا دون أي معوقات وبالتالي نقل الصورة إلى بلدانهم كما أن السلطة نظمت برنامجا متكاملا يتضمن العديد من الفعاليات للوفد الزائر.


وعملت السلطة على استقطاب عدد من الوكالات الصحفية العالمية والقنوات التلفزيونية المحلية والدولية لغايات زيادة التسويق والترويج لمدينة البترا إعلاميا دوليا.

 




 

 


 

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