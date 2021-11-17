وزير السياحة يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون

الوكيل الاخباري- بحث وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، مع نظيره التونسي محمد المعز بلحسين، سبل تعزيز التعاون بالمجال السياحي بين البلدين الشقيقين، وزيادة حجم التبادل السياحي البيني بينهما.

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وناقش الوزيران خلال الاجتماع الافتراضي للجنة القطاعية المشتركة الأردنية التونسية في المجال السياحي، الذي عقد أمس الثلاثاء، عبر تقنية "زووم"، وشارك فيه أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، والسفير التونسي في عمان خالد السهيلي، وسفير الأردن في تونس ماهر الطراونة، أبرز بنود مشروع البرنامج التنفيذي السياحي بين البلدين للفترة 2022 -2024.



وأكد الوزير الفايز، أهمية مشروع البرنامج التنفيذي ومدى استفادة القطاع السياحي منه في كلا البلدين، إضافة الى أهمية تبادل الخبرات في المجال السياحي بين القطاعين العام والخاص الأردني ونظرائهم في تونس. ولفت الى أنه تم الاتفاق بين الطرفين، على تشكيل أربعة فرق عمل مشتركة لمتابعة مشروع البرنامج التنفيذي وهي: الترويج والتسويق وتنشيط الحركة السياحية، والتدريب والتكوين السياحي، وتطوير المنتج وتنظيم سوق العمل، والصناعات التقليدية والحرفية والشعبية.



وأكد الفايز، أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات كبيرة بالمجال السياحي سواء في القطاع العام أو الخاص، موضحا أن القطاع الخاص يعد شريكاً حقيقياً ومساهماً رئيساً بنهضة السياحة بالمملكة.



وبين ضرورة العمل على زيادة رحلات الطيران بين المملكة وتونس ما يساعد ويسهم بزيادة اعداد الزوار بينهما، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعارض.