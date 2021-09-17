وزير السياحة يشارك بالملتقى الدولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم



الوكيل الاخباري - شارك وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، في الملتقى الدولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم، الذي يقام بمدينة "إيفورا" في البرتغال، تحت عنوان "عالم من أجل السفر".



وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم، قال الفايز في كلمة له في الجلسة الافتتاحية، إن قدرة الحكومة على صياغة السياسات وتنفيذها بفعالية لها تأثير إيجابي على السياحة، مؤكداً أن فعالية الحكومة والجودة التنظيمية، لها قدرة على توليد إيرادات كبيرة من السياحة.

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