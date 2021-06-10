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الخميس، 10-06-2021 01:03 م

وزير السياحة يطلق برنامج أردننا جنة - فيديو و صور

وزير


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أطلق وزير السياحة والآثار نايف الفايز،  برنامج "أردننا جنة"، اليوم الخميس، من محافظة مأدبا خلال وجوده في مركز زوار مأدبا ومديرية السياحة. 

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ورصد موقع " الوكيل الإخباري " الإنطلاقة للبرنامج وذلك بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وذلك لتشجيع السياحة الداخلية.


حيث زار الفايز الشارع السياحي، والقصر المحترق، والمتنزه الأثري، ومعهد مأدبا لفن وترميم الفسيفساء ومتحف الحكاية، خلال جولته في المحافظة .

 


 






 




 

 


 

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