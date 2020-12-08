وزير السياحة يعلن إطلاق مشروعي المطابخ الإنتاجية ومسابقة التصوير

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، خلال مؤتمر صحفي عقدته رئيسة لجنة حساب الخير في صندوق همة وطن، ريم أبو حسان، عبر منصة زووم، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إطلاق مشروعي المطابخ الإنتاجية ومسابقة التصوير.وقال الفايز إن السياحة الأردنية مرتبطة بالمجتمعات المحلية، وعلينا دعم المطابخ الإنتاجية وتسويقها للسياح القادمين إلى المملكة.من جانبه، لفت مدير عام هيئة تنشيط السياحة إلى أن السائح وخلال زيارته إلى المملكة يتوجه لتناول "المأكولات الشعبية الأردنية" والتي تأتي ضمن اهتماماته خلال زيارته.وأكد أن إعلان مشروعي المطابخ الانتاجية ومسابقة التصوير تأتي ضمن آلية الترويج للمنتج السياحي الأردني لدى السواح، مشيرا إلى أن الأردن خطا خطوات كبيرة بوضع برامج سياحية غير تقليدية تعتمد على المجموعات الصغيرة.وقال عربيات إنه رغم فتح قطاعات كبيرة في الأردن بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا إلا أن المواطن لم يشعر بتحرك الاقتصاد، وذلك بسبب توقف السياحة، مؤكدا تفاؤله بأن تكون السياحة في العام المقبل أفضل.