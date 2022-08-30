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الثلاثاء، 30-08-2022 06:38 م

وزير السياحة يكرم الفائزين بأفضل تصميم يحاكي رمزية مادبا عاصمة للسياحة العربية

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الوكيل الاخباري - كرم وزير السياحة والآثار نايف الفايز، اليوم الثلاثاء في مقر نقابة المهندسين بمحافظة مادبا، الفائزين بمسابقة "أفضل تصميم لمعلم يحاكي رمزية مادبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022"، والتي نفذت بالتعاون مع النقابة.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة تصميم قدمه يزن فاخوري وسندس حماد، وبالمركز الثاني تصميم قدمه ايناس إبراهيم ولينة قطيشات، فيما حل ثالثا تصميم قدمه نضال جرار وغالية العسعس.

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