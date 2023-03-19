وزير السياحة يلتقي عددا من السفراء

الوكيل الإخباري- التقى وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم الأحد، كلا على حدة، سفير جمهورية كوريا كيم دونغ غي، والسفير الياباني أوكوياما جيرو، والسفيرة السويدية اليكساندرا ريدمارك، والسفير الاسباني ميغيل دي لوكاس، والسفير النرويجي ايسبين ليندباك، والسفير الايطالي لوتشانو بيزوتي.

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وبحث الوزير القيسي خلال اللقاءات التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومستشار الوزير هشام العبادي، سبل تطوير العلاقات بين هذه الدول والأردن في القطاع السياحي، وتعزيز الحركة السياحية واستقطاب المزيد من سياح هذه الدول للمملكة.



وناقش القيسي، آلية التسويق السياحي المشترك بين الأردن وهذه الدول، واستقطاب المجموعات السياحية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجال العمل الأثري وأعمال الترميم وتطوير المنتج السياحي.



من جانبهم، أكد السفراء عمق العلاقات الأردنية مع بلدانهم وتميزها، مبديين إعجابهم بالمنتج السياحي الأردني وما يمتاز به الأردن من أمن واستقرار وتنوع المناخ، وتشجيعهم لمواطني بلدانهم للقدوم إلى الأردن لغايات الاطلاع وزيارة المواقع السياحية والأثرية.



كما اكدوا استمرارية التعاون القائم والمميز بين المملكة وبلدانهم، خاصة في مجال الآثار وحفظها وصيانتها وترميم وتطوير المواقع المحيطة في المواقع الأثرية والسياحية.