وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا مندوني، بحضور السفيرة اليونانية في الأردن، إليفثريا غلاثياناكي.



وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره، أمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، ومدير هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، والمستشار هشام العبادي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي، وأوجه التعاون في حماية وتأهيل الآثار، وتطوير المواقع، وتعزيز تجربة إدارة المتاحف.

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