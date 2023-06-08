وزير السياحة: 26.6 طبيب لكل 10 الاف مواطن في الأردن

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة مكرم القيسي ان الأردن يتمتع بنسبة أطباء إلى عدد السكان هي من أعلى المعدلات في العالم.

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وأضاف القيسي، خلال انطلاق اعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية في البحر الميت، اليوم، إنه يوجد حوالي 26.6 طبيبًا لكل 10.000 نسمة في عام 2021، مشيراً ان ذلك يفوق المتوسط العالمي البالغ 17.2 طبيبًا لكل 10.000 نسمة.

وقال إن الأردن استقبل ما يقرب من مليون مريض من 71 دولة خلال الأعوام الخمس الماضية، باستثناء عام 2020 وهو عام جائحة كورونا.

وبين القيسي أن منظمة السياحة العالمية تعلن الأردن مركزاً ومقصداً إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية.

وانطلقت اليوم اعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي تنظمه في منطقة البحر الميت منظمة السياحة العالمية بمناسبة إعلان الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية.