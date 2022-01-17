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الإثنين، 17-01-2022 08:38 م

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يزور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة

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الوكيل الاخباري - اطلع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني الدكتور هيكتور حجار، يرافقه وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، على واقع خدمات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في المركز والميدان.

كما اطلع حجار، على أعمال مؤسسة الحسين الاجتماعية، ومركز الأمل الجديد للرعاية متعددي الإعاقة، ودار رعاية الأحداث في الرصيفة، ومكتب صندوق المعونة الوطنية في الهاشمية بالزرقاء، واستمع إلى شرح عن أعمال هذه المؤسسات والمراكز.

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