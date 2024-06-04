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الثلاثاء، 04-06-2024 03:05 م

وزير الشؤون السياسية: المرأة والشباب أمام اختبار لزيادة حضورهم بالحياة السياسية

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الوكيل الاخباري- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، يوم الثلاثاء، إن المرأة والشباب أمام اختبار حقيقي لزيادة حضورهم في الحياة السياسية الحزبية والبرلمانية.اضافة اعلان


وأضاف خلال لقائه المجتمع المحلي في مدينة سحاب، أن التشريعات ضمنت للمرأة والشباب حضورا في مجلس النواب المقبل، وأن عليهم واجباً في زيادة مشاركتهم ترشحا وانتخابا وانخراطا بالحياة الحزبية.

وشدد الخريشة على أن الانتخابات والتجربة الحزبية ستكون ركيزة أساسية في الحياة السياسية، وستكون عملية مستدامة وليست تجربة عابرة، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب لصالح الأحزاب، سيعزز دورها في البرلمان وصولاً إلى حكومات برلمانية.

واستعرض الخريشة أبرز بنود قانوني الانتخاب والأحزاب، خاصة ما يتعلق بتعزيز حضور المرأة، إذ ضمن لها فرصة زيادة تمثيلها في مجلس النواب المقبل بواقع 20% كحد أدنى من المقاعد في البرلمان المقبل على القائمة المحلية، وفرصة أخرى على القائمة العامة الحزبية بحيث تكون مرشحة ضمن أول 3 مترشحين في القائمة، وأن تكون مرشحة ضمن الـ 6 مترشحين.

وقال إن قانون الانتخاب صديق للشباب إذ خفض سن الترشح إلى 25 عاماً، ونص أن يكون منهم مرشح في أول 5 مترشحين على القائمة الحزبية.

وقال رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة، إن الأردن يمر بمرحلة مهمة سيتغير بموجبها شكل مجلس النواب المقبل والحياة السياسية خاصة بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب.

 




 

 


 

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