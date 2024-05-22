وزير الشؤون السياسية: لا بد من تجسيد الإرادة الشعبية بالانتخابات البرلمانية المقبلة

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إنه لا بد من تجسيد الإرادة الشعبية في الانتخابات البرلمانية وتغييب العصبيات، والاتجاه نحو انتخاب أصحاب البرامج الانتخابية.

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جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من أهالي محافظة إربد للحديث عن أبرز القضايا السياسية ومنظومة التحديث وعن قانوني الأحزاب والانتخابات ودور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في هذا الصدد ودور الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة.



ودعا الخريشة خلال اللقاء الذي نظمه نادي شباب حوارة الرياضي إلى مغادرة ذهنية انتخاب نائب الخدمات؛ لان مهمة النائب هي التشريع والرقابة على أداء الحكومات.



وأكد الوزير بحضور النائب خالد الشلول والنائب محمد الشطناوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماما كبيرا تمت ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب المقبلة.



وأعرب عن أمله بزيادة نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب والتي ستجرى في أيلول المقبل، مشيرا إلى أن عدد منتسبي الأحزاب يتزايد بشكل ملحوظ حيث بلغ عددهم حاليا 88 ألف شخص.



وجدّد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وفقا للقانون، مضيفا أن هذه الأحزاب الأردنية أحزاب وطنية وتعمل على أساس برامجي.



وقال إن الشباب والمرأة هم أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، وعلى الشباب والمرأة استثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتعزيز مشاركتهم السياسية.



وبدّد الخريشة مخاوف الشباب الأردني من الانتساب للأحزاب، مشددا على أن الضمانات القانونية تكفل الحق للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم السياسية والحزبية، مشيرا إلى أنه مسموح لطلبة الجامعات إقامة فعاليات حزبية في الجامعات وفق القانون.