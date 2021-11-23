وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي شبكة البرلمانيات العربيات

الوكيل الاخباري - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء، نائبة رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، عضو مجلس الأعيان الأردني السابقة، الدكتورة نوال الفاعوري، وعددا من عضوات الشبكة من الدول العربية الشقيقة؛ تونس ومصر والمغرب والجزائر والسودان وفلسطين والعراق، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.



وقال المعايطة إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، انبثق عنها لجنة للمرأة خرجت بتوصيات تتعلق بمشاركة المرأة الأردنية سياسيا وتمكينها من الوصول إلى البرلمان والانخراط في الأحزاب السياسية، مما سيدفع إلى أكبر لها في صياغة القوانين والتشريعات ينعكس إيجابا عليها ويزيد من حضورها في البرلمان والمجالس المنتخبة كافة، وفقا لتوجيهات جلالة الملك.

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