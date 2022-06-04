وزير الشباب: المرأة الأردنية حققت منجزات كبيرة

الوكيل الإخباري - قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن المرأة الأردنية حققت منجزات كبيرة عبر مسيرة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، مبينا توجه الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وتعزيز دورها وتمكينها في مختلف المجالات.

اضافة اعلان



وبين خلال مشاركته، اليوم السبت، باحتفال نادي المرأة الرياضي الثقافي الاجتماعي بالأعياد الوطنية وافتتاح مقر النادي الجديد، أن وزارة الشباب من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والشراكات مع المؤسسات ذات الشأن، تشارك الجهود الوطنية في دعم تمكين المرأة وبناء قدراتها ومنحها الفرص اللازمة وتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة لها، وصولا إلى المشاركة النسوية الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية.



ولفت النابلسي إلى أن الأندية تعد الذراع الرئيس للوزارة، والتي تحمل رسالة ثقافية اجتماعية ورياضية لها دور رئيس في النهوض بالشباب والمجتمعات المحلية، مثمنا الجهود التي توليها الهيئتين الإدارية والعامة لنادي المرأة وما تقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات في مختلف القطاعات.

