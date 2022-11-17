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الخميس، 17-11-2022 12:25 م

وزير الشباب: المملكة تضع جميع إمكاناتها تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب محمد سلامة النابلسي أن المملكة، وبتوجيهات ملكية سامية، تضع جميع إمكاناتها تحت تصرف الأشقاء في دولة قطر لإنجاح بطولة كأس العالم.

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وشدد الوزير النابلسي خلال لقائه في مكتبه اليوم الخميس، السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، على أن إقامة بطولة كأس العالم في دولة قطر "مفخرة للعالم العربي كافة"، وهو الأمر الذي يستدعي تقديم أعلى مستويات الدعم من الجميع تجاه الجهود الكبيرة التي تقدمها قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يدعو للفخر والاعتزاز.


وأشاد الوزير الأردني بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.


بدوره، ثمن السفير آل ثاني، موقف المملكة تجاه تنظيم بطولة كأس العالم في قطر.


وقال آل ثاني إن هذه المواقف المشرفة للمملكة، ولشعبها الشقيق تأتي بفضل العلاقات المتينة التي عزز دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


وبين السفير آل ثاني أن كأس العالم ليست لقطر وحدها، بل هي انجاز عربي، لافتا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون مضرباً ومفخرة للعرب أجمعين.

 




 

 


 

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