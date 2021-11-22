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وزير الشباب: تحديث المنظومة السياسية يؤثر إيجاباً على المجتمع

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الإثنين، 22-11-2021 08:13 م

وزير الشباب: تحديث المنظومة السياسية يؤثر إيجاباً على المجتمع

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الشباب محمد النابلسي، أن تحديث المنظومة السياسية يؤثر على حياة الأردنيين والأردنيات بشكل إيجابي، وصولاً إلى مجتمعات ثرية برأس مال بشري، بحيث يؤدي كل فرد دوره داخل المجتمع.

ولفت النابلسي خلال لقائه وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، اليوم الاثنين، في مدينة الحسين للشباب للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتركيز على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز دور الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، إلى أن التعديلات الدستورية ومشاريع القوانين الأحزاب والانتخاب تناقش اليوم في مجلس النواب لتسير ضمن الأطر الدستورية لإقراراها.

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