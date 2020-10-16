وزير الشباب: نعمل على تعزيز نهج الإعتماد على الذات ورفع ميزات الشباب التنافسية

الوكيل الاخباري - قال وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، ان الوزارة ستعمل على تعزيز الإعتماد على الذات لدى الشباب من خلال جملة من البرامج والأنشطة والورش التأهيلية، بناء على ما جاء بكتاب التكليف السامي.

اضافة اعلان



وبين النابلسي في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان كتاب التكليف السامي، أكد اهمية تعزيز نهج الاعتماد على الذات، لتمكين الموارد البشرية الواعدة وتزويدها بالعلوم والمهارات المهنية والتقنية لرفع ميزات الشباب التنافسية.



ولفت إلى ان الوزارة وبالتشارك مع مختلف الجهات المعنية، ستعمل على حث الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، إستجابة لحاجة الشباب الملحة بإختيار من يمثلهم بمجلس النواب، ويعبر عن أفكارهم وآمالهم وطموحاتهم.



وأكد وزير الشباب، ان الوزارة ستعمل بتناغم وانسجام مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة، لتنفيذ ما جاء بكتاب التكليف السامي في ظل ظروف جائحة كورونا الإستثنائية وتداعياتها خصوصاً بالمحافظة على صحة المواطن وسلامته، والتي تعد اولوية قصوى لدى القيادة الهاشمية الحكيمة.



وقال، ان الوزارة ستعمل على اتخاذ مختلف الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالتعامل مع هذه الجائحة في جميع المراكز والمنشآت التابعة لها، من أجل المحافظة على صحة جميع افراد المجتمع وخصوصا فئة الشباب.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





