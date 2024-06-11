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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 01:53 م

وزير الشباب ونظيرته الأسترالية يبحثان التعاون

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الوكيل الاخباري- بحث وزير الشباب محمد النابلسي، ووزيرة الشباب الأسترالية الدكتورة آن علي، وبحضور السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، سبل تعزيز التعاون بين الأردن واستراليا، ومختلف القضايا الشبابية ذات الأولوية.

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وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، استعرض النابلسي الجهود الوطنية المتعلقة بملف الشباب في الأردن، والتي تتوج بالاهتمام الملكي، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وتهيئة المساحات الشبابية وتطوير برامج تلبي تطلعاتهم.


وأشار إلى التجربة الأردنية في العمل الشبابي حيث كانت الأردن من الدول السباقة إقليميا في وضع استراتيجية وطنية للشباب، إضافة إلى ترؤس الأردن للجنة إعداد الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم الرامية إلى ترجمة القرار الأممي 2250 "الشباب والسلام والأمن" الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بعد تقدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمشروع القرار إبان ترؤسه جلسة مجلس الأمن في العام 2015.


ولفت النابلسي إلى برامج الوزارة في إطار المواطنة الفاعلة، والتطوع، والمشاركة السياسية، والريادة والابتكار.

 

 




 

 


 

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